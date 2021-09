“Los medios públicos luchamos con veracidad contra las noticias falsas”

Francisco Meritello, secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, dialogó con periodista de la Radio Pública de todo el país, en el marco de la Entrevista Federal. El rol de los medios públicos, la lucha contra las fake news, el programa Renacer Audiovisual, la Televisión Digital Abierta (TDA), los medios de gestión social y el actual contexto y las elecciones PASO del domingo, fueron algunos de los temas que se debatieron.

El funcionario resaltó que la inversión de $ 2.400 millones que el Estado nacional realizará en el marco del programa Renacer Audiovisual logrará que “la industria audiovisual sea un gran músculo de generación de devisas”. También, destacó el rol de los medios de gestión social y señaló que “son un enorme universo con poca registración”.

Sobre las fake news que se difunden en redes sociales y algunos medios privados, Meritello manifestó: “Los medios públicos luchamos con veracidad y rigurosidad contra las noticias falsas y tenemos un rol en la sociedad argentina y un rol no menor dentro del periodismo”, dijo.

En tanto, anticipó que “mañana se hará un streaming con las tres FM de Radio Nacional con referentes de los tres géneros” y sostuvo que “es el puntapié inicial de un recorrido federal”.

Con relación a las elecciones PASO, el funcionario dijo: “Creemos que la elección del domingo será una experiencia no menor porque será la primera en pandemia. El 30 por ciento de los empadronados cambió el lugar de ubicación donde votaban”. “El domingo habrá que tener un poco más de paciencia y empatía con el otro. Le pedimos a los medios no distribuir noticias falsas. La primera carga de resultados estará a las 23 y no a las 21 como estaba previsto”, explicó.

En ese marco, recordó: “Cuando comenzó la pandemia, en menos de 24 horas nos pusimos a dar clases de matemáticas y ciencias sociales por la radio y televisión pública”.