"Los medios de comunicación se transforman, no se terminan"

El gerente de Programación y Contenidos de Radio Nacional, y comunicador de amplia trayectoria Pablo Valente, en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló del presente de los medios de comunicación y contó parte de su extensa trayectoria.

En el día de su cumpleaños Valente charló con el equipo de Ramos Generales sobre su carrera y paso por los medios: "Este es un laburo tramposo porque cuando amas algo, le pones un montón de tiempo y perdes el hilo de los horarios. Pero para mi tiene que ver con honrar el trabajo, porque hay gente que no tiene laburo o no le gusta su trabajo. Me parece raro entonces sino le pongo mucho".

Valente cumplirá el 2 de julio 34 años de carrera en la radio y recordó sus inicios con Lalo Mir, Mario Pergolini y La Negra Vernaci. "Empecé en una radio en Belgrano por 1991, se llamaba Alpha Radio. Era la hijita de Rock and Pop, y tuve la suerte después haber trabajado con los que escuché cuando era chico", mencionó.

Sobre la actualidad de la radio y sus nuevas variantes dentro de la comunicación dijo: "Ningún medio para mi se termina. Se va transformando y sumando nuevas cosas. Por ejemplo, la AM en Radio Nacional no se pensaba para el streaming, pero lo empezamos y en la medida que podemos vamos haciendolo".

"A mi no me gustan los mensajes apocalípticos. Cuando uno lee que se murió la tele o la radio, lo que pienso es que se murieron los contenidos y no los medios. Porque cuando le pones a la gente algo que le gusta, lo termina viendo o escuchando", agregó Valente.