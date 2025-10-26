Los mayores de 60 años impulsan el mercado de autos nuevos en Argentina

En el mercado automotor argentino, los mayores de 60 años se consolidan como los protagonistas de las compras de autos nuevos.

Entre enero y septiembre de 2025, este segmento registró 110.916 vehículos patentados, lo que representa el 28,9% del total del mercado, según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA).

El informe refleja una tendencia clara y sostenida: un público maduro, con mayor poder adquisitivo y capacidad de planificación, que sigue eligiendo el vehículo propio no sólo como un medio de transporte, sino también como un símbolo de autonomía y confort.

Respecto a las marcas, Toyota volvió a liderar las preferencias, seguida por Volkswagen y Fiat, reafirmando la predilección por marcas confiables y con buena trayectoria en el mercado.

Entre los modelos más elegidos se destacan el Toyota Yaris y el Corolla Cross, la Chevrolet Tracker, la Toyota Hilux y el Peugeot 208.

Todos ellos destacan por su seguridad, comodidad y confiabilidad, atributos especialmente valorados por este grupo de compradores que prioriza la tranquilidad y la experiencia de manejo.

El comportamiento de los mayores de 60 años se vuelve cada vez más relevante para las estrategias de ventas de terminales, concesionarios y aseguradoras, consolidando su rol como motor estable del mercado automotor e impulsando la sostenibilidad del sector.

En este sentido, la compañía especializada en inteligencia de mercado automotor (SIOMAA), destacó que su información permite a empresas y concesionarios tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

El segmento senior no solo refleja un cambio generacional en la elección de vehículos, sino también un panorama alentador para el consumo automotor en Argentina, ideal para aprovechar el fin de semana y planificar la próxima compra o renovación de auto.