Los Malbec argentinos acapararon las medallas en el "Mundial de la cepa"

Los vinos argentinos volvieron a brillar en The Global Malbec Masters, el concurso organizado por The Drinks Business, que en esta edición realizada en Londres los reconoció con un Grand Master, un Master, 20 medallas de oro, 33 de plata y dos de bronce.
"Olvídense de los famosos vinos tintos astringentes de Cahors: los Malbec actuales son elegantes, sofisticados y muy agradables a la vista", aseguró la Master of Wine (MW) Patricia Stefanowicz.
En el Global Malbec Masters 2025, agregó Stefanowicz, la calidad de los vinos fue "notablemente alta" en todas las categorías de precio, desde los más económicos hasta los más caros.
"Como es comprensible, la mayoría de los vinos provenían de Sudamérica, con Argentina dominando el medallero con su variedad insignia", resaltó la especialista.
En su informe, Stefanowicz destacó que Mendoza y, especialmente, las zonas más frescas y de mayor altitud del oeste del Valle de Uco producen vinos impresionantes, intensos pero elegantes, con abundantes taninos sedosos y matices aromáticos.
Entre los favoritos de esta edición del concurso estuvieron vinos de las bodegas Mauricio Lorca, Dante Robino, Bianchi, El Enemigo, Doña Paula, Salentein, Bemberg, Catena Zapata, Huentala y Finca El Origen.
Los Nobles Malbec de Luigi Bosca brindó un magnífico Grand Master, a un precio justo de £60, y El Enemigo obtuvo un Master por su Malbec mezclado con Petit Verdot, por la modesta suma de £25, resaltó la Master of Wine estadounidense.
Una de las conclusiones positivas de los Malbec Masters de este año, completó, fue "lo intrigantes que fueron los blends, que recuerdan lo bien que el Malbec puede combinarse con otras uvas".
Los vinos argentinos premiados en The Global Malbec Masters 2025 fueron:
Grand Master:
Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021
Master:
El Enemigo Malbec 2022
Oro:
Huentala Wines Zonos Malbec 2023
Finca El Origen Single Vineyard Malbec 2022
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Lorca Poetico Malbec 2023
Bodegas Bianchi IV Generación 2022
Doña Paula Alluvia Parcel 2023
Bodega Dante Robino Gran Dante Malbec 2022
Domaine Bousquet Ameri Eva Estate Organic Malbec 2023
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Gran Malbec 2022
Bodegas Salentein Pyros Vineyard Block N° 4 2022
Bodega Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023
Bodegas Salentein Single Vineyard El Tomillo 2022
El Enemigo Gran Enemigo Red Blend 2021
Bodegas Salentein Single Vineyard Los Jabalíes 2022
Domaine Bousquet Ameri Wild Roots Block 4 Organic Malbec 2023
Catena Zapata Malbec Argentino 2023
Bodegas Salentein Pyros Single Vineyard Limestone Hill 2022
Bodegas Bianchi Enzo Bianchi 2022
Bemberg Estate Wines La Linterna Malbec Finca La Yesca, Parcela #13 2019
Bemberg Estate Wines La Linterna Malbec Finca El Tomillo, Parcela #5 2019
Doña Paula Selección de Bodega 2021
Plata:
Kaiken Wines Indómito Malbec 2022
Bodega Lagarde Teia Malbec2024
Doña Paula Parcel Alluvia 2020
Doña Paula Parcel Los Indios 2020
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Enrique Foster Firmado Malbec 2021
Domaine Bousquet Ameri Wild Roots Block 3 Organic Malbec 2023
Trapiche Terroir Series Finca Ambrosía Malbec 2022
Bodegas Salentein Single Vineyard La Pampa 2022
Achala Bodega Exótica Clos del Molle Ingrato 2022
Bodegas Bianchi Bianchi Particular 2022
Terrazas de los Andes Grand Malbec 2022
Huentala Wines La Isabel Estate Malbec 2023
Luigi Bosca Luigi Bosca De Sangre Malbec DOC 2023
Edmond de Rothschild Heritage Flechas de Los Andes Gran Malbec 2021
Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Enrique Foster Single Vineyard Altepes Malbec 2023
Luigi Bosca Malbec IG Vistalba 2024
Luigi Bosca de Sangre Malbec Altamira 2022
Bodegas Salentein Numina 2022 Silver
Domaine Bousquet Gran Bousquet Organic Malbec 2023
Domaine Bousquet Gaia Organic & Biodynamic Malbec 2023
Kaiken Ultra Malbec 2022
Trapiche Tesoro Malbec 2023
Doña Paula Single Vineyard El Alto 2024
Sur Andino Argentina Malbado 2024
Los Helechos Reserva Malbec 2023
Santa Julia Terra Organica Malbec 2024
Santa Julia Family Reserve 2025
Finca El Origen Reserva Malbec2024
Santa Julia Private Reserve 2024
Doña Paula Estate 2024
Familla Zuccardi Brazos Los Andes 2025
Bodega Dante Robino Dante Malbec2024
Bodega Estancia Malbec 2025
Bronce:
Bodega Toro Centenario Los Laburantes Malbec 2024
Bodega Lagarde Organic Malbec 2024
