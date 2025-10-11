Los Malbec argentinos acapararon las medallas en el "Mundial de la cepa"

Los vinos argentinos volvieron a brillar en The Global Malbec Masters, el concurso organizado por The Drinks Business, que en esta edición realizada en Londres los reconoció con un Grand Master, un Master, 20 medallas de oro, 33 de plata y dos de bronce.

"Olvídense de los famosos vinos tintos astringentes de Cahors: los Malbec actuales son elegantes, sofisticados y muy agradables a la vista", aseguró la Master of Wine (MW) Patricia Stefanowicz.

En el Global Malbec Masters 2025, agregó Stefanowicz, la calidad de los vinos fue "notablemente alta" en todas las categorías de precio, desde los más económicos hasta los más caros.

"Como es comprensible, la mayoría de los vinos provenían de Sudamérica, con Argentina dominando el medallero con su variedad insignia", resaltó la especialista.

En su informe, Stefanowicz destacó que Mendoza y, especialmente, las zonas más frescas y de mayor altitud del oeste del Valle de Uco producen vinos impresionantes, intensos pero elegantes, con abundantes taninos sedosos y matices aromáticos.

Entre los favoritos de esta edición del concurso estuvieron vinos de las bodegas Mauricio Lorca, Dante Robino, Bianchi, El Enemigo, Doña Paula, Salentein, Bemberg, Catena Zapata, Huentala y Finca El Origen.

Los Nobles Malbec de Luigi Bosca brindó un magnífico Grand Master, a un precio justo de £60, y El Enemigo obtuvo un Master por su Malbec mezclado con Petit Verdot, por la modesta suma de £25, resaltó la Master of Wine estadounidense.

Una de las conclusiones positivas de los Malbec Masters de este año, completó, fue "lo intrigantes que fueron los blends, que recuerdan lo bien que el Malbec puede combinarse con otras uvas".

Los vinos argentinos premiados en The Global Malbec Masters 2025 fueron:

Grand Master:

Luigi Bosca Los Nobles Malbec 2021

Master:

El Enemigo Malbec 2022

Oro:

Huentala Wines Zonos Malbec 2023

Finca El Origen Single Vineyard Malbec 2022

Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Lorca Poetico Malbec 2023

Bodegas Bianchi IV Generación 2022

Doña Paula Alluvia Parcel 2023

Bodega Dante Robino Gran Dante Malbec 2022

Domaine Bousquet Ameri Eva Estate Organic Malbec 2023

Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Gran Malbec 2022

Bodegas Salentein Pyros Vineyard Block N° 4 2022

Bodega Ribera del Cuarzo Especial Malbec 2023

Bodegas Salentein Single Vineyard El Tomillo 2022

El Enemigo Gran Enemigo Red Blend 2021

Bodegas Salentein Single Vineyard Los Jabalíes 2022

Domaine Bousquet Ameri Wild Roots Block 4 Organic Malbec 2023

Catena Zapata Malbec Argentino 2023

Bodegas Salentein Pyros Single Vineyard Limestone Hill 2022

Bodegas Bianchi Enzo Bianchi 2022

Bemberg Estate Wines La Linterna Malbec Finca La Yesca, Parcela #13 2019

Bemberg Estate Wines La Linterna Malbec Finca El Tomillo, Parcela #5 2019

Doña Paula Selección de Bodega 2021

Plata:

Kaiken Wines Indómito Malbec 2022

Bodega Lagarde Teia Malbec2024

Doña Paula Parcel Alluvia 2020

Doña Paula Parcel Los Indios 2020

Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Enrique Foster Firmado Malbec 2021

Domaine Bousquet Ameri Wild Roots Block 3 Organic Malbec 2023

Trapiche Terroir Series Finca Ambrosía Malbec 2022

Bodegas Salentein Single Vineyard La Pampa 2022

Achala Bodega Exótica Clos del Molle Ingrato 2022

Bodegas Bianchi Bianchi Particular 2022

Terrazas de los Andes Grand Malbec 2022

Huentala Wines La Isabel Estate Malbec 2023

Luigi Bosca Luigi Bosca De Sangre Malbec DOC 2023

Edmond de Rothschild Heritage Flechas de Los Andes Gran Malbec 2021

Bodega y Viñedos Mauricio Lorca Enrique Foster Single Vineyard Altepes Malbec 2023

Luigi Bosca Malbec IG Vistalba 2024

Luigi Bosca de Sangre Malbec Altamira 2022

Bodegas Salentein Numina 2022 Silver

Domaine Bousquet Gran Bousquet Organic Malbec 2023

Domaine Bousquet Gaia Organic & Biodynamic Malbec 2023

Kaiken Ultra Malbec 2022

Trapiche Tesoro Malbec 2023

Doña Paula Single Vineyard El Alto 2024

Sur Andino Argentina Malbado 2024

Los Helechos Reserva Malbec 2023

Santa Julia Terra Organica Malbec 2024

Santa Julia Family Reserve 2025

Finca El Origen Reserva Malbec2024

Santa Julia Private Reserve 2024

Doña Paula Estate 2024

Familla Zuccardi Brazos Los Andes 2025

Bodega Dante Robino Dante Malbec2024

Bodega Estancia Malbec 2025

Bronce:

Bodega Toro Centenario Los Laburantes Malbec 2024

Bodega Lagarde Organic Malbec 2024

La lista completa se puede consultar ACÁ.