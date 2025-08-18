Los Macocos celebran 40 años de historia sobre los escenarios

Los Macocos celebran sus 40 años de trayectoria con el estreno del libro Atlas Macocos de Laura Silento y una exposición que reúne fotos, vestuario, programas y objetos de sus obras en el Centro Cultural Rojas. Además, continúan presentando Chau Macoco en el Teatro San Martín, con entradas agotadas, y se preparan para nuevas funciones en Mataderos (Alberdi 5765) y una gira que incluirá Mar del Plata y Rosario. Gabriel Wolf, uno de los fundadores, compartió con María Fernanda Heras recuerdos, anécdotas y la emoción de seguir vigentes después de cuatro décadas.