“Los locutores tradicionales somos animales del off”

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del locutor nacido en la provincia de Corrientes.

En la charla, repasaron sus más de 30 años de trayectoria que contemplan que su voz sea la elegida por grandes marcas.

“Nosotros somos animales del off, los locutores tradicionales que nos dedicamos a la publicidad, la artística de radio y promociones, hacemos un trabajo en off”. “Sin que haya una imagen de por medio, la locución en off crea otra cosa”. “Me caen muy bien los locutores que después de haber trascendido con la televisión siguen orgullosos de su profesión original”.

Arturo Cuadrado es correntino, hincha de boca y locutor “desde los 15 años, de manera amateur”, cuando “era un adolescente con ganas de comunicar”.

“Me recibo en el Cosal en el ´95 y empiezo a instalarme como una alternativa a las voces en off de los ´90 muy consagradas”. “El litoral yo lo llevo en la sangre pero la locución hay que volverla federal para que nos entiendan como profesionales de la voz, más allá de los regionalismos”.

Durante la entrevista también conversaron sobre el uso del neutro, los tonos, las publicidades e incluso hasta las placas de sonido y micrófonos.