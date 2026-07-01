Los «lefebvrianos» ordenan a cuatro obispos sin permiso del papa y provocan un nuevo cisma en la Iglesia Católica

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, congregación ultratradicionalista conocida como los ‘lefebvrianos’, ordenó a cuatro obispos en la localidad de Écône, en Suiza, sin la autorización del papa, por lo que los miembros de la congregación serán excomulgados en un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

Entre las montañas del valle del Ródano, en Suiza, donde se reunieron cerca de 15.000 de personas entre fieles y curiosos y en una ceremonia retransmitida por las redes sociales en varios idiomas, los «lefebvrianos» hicieron caso omiso a las peticiones de León XIV de que dieran marcha atrás y celebraron las ordenaciones.

El historiador en telogía Maximiliano Leyes, conversó con Nicolás Yacoy sobre este hecho que pone en alerta al Vaticano.