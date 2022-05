“Los jueces debemos garantizar el acceso a la Justicia”

“Los jueces de la Constitución tenemos la obligación de responder pedidos de acceso a la justicia y uno de ellos es a través de la herramienta del hábeas corpus. El Comité de Prevención de la Tortura nos solicitó en su momento que revisemos las condiciones en la que se encontraban personas privadas de su libertad, en un caso específico eran mujeres que estaban alojadas en un garaje, y ahora nos pidieron que hagamos lo mismo en la Comisaría Primera de Juan José Castelli, a través de un hábeas corpus que presentaron los defensores públicos de la ciudad, decidí ir a la comisaría donde vi, sentí y comprobé las circunstancias de detención, que de acuerdo a las legislaciones provinciales y federales además de las de DD.HH no eran suficientes, no eran compatibles con la Constitución. Después recibimos informes, escuchamos a los detenidos, cual era su cotidianeidad y en la sentencia que di digo que hay situaciones que son incompatibles con la dignidad de las personas, como por ejemplo el calor, que en ese lugar es insoportable, además de las condiciones de sanidad y falta de camas, clausuré una celda y ante eso requerí al Ejecutivo que presente en 30 días un plan de refacciones y revisara la situación de quienes, debido a su circunstancia jurídica, no deberían estar en la comisaría. Algunos de esos requerimientos fueron cumplidos y otros no” expresó el juez de niñez, adolescencias y familias de Juan José Castelli.

LRA 26 RADIO NACIONAL

JUSTICIA EN SINTONÍA

VALERIA ROMERO

JUEVES 16 A 18