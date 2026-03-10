Los integrantes de La Banda Sabinera, hablaron de su gira y cantaron en vivo

Los integrantes de La Banda Sabinera visitaron los estudios de Nacional AM 870, donde conversaron con Adrián Korol y equipo sobre sus próximas fechas en Argentina y en Uruguay. Cantaron en vivo temas clásicos del madrileño, hablaron de Joaquín Sabina, el motor de su agrupación.

El recorrido incluirá Neuquén, Bahía Blanca, Buenos Aires (Capital Federal), Mar del Plata, Olavarría, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Junín, consolidando una gira federal que llevará el espíritu sabinero a cada rincón y reafirmará la vigencia de un repertorio que marcó a generaciones.