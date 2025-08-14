Los incendios forestales han quemado más de 50 mil hectáreas en España

Además, la ola de incendios está obligando a desalojar a miles de personas, 15 carreteras permanecen cortadas por el fuego y está interrumpido el servicio de tren entre Madrid y Galicia. En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, el periodista deportivo español describió el estado de situación.

“Es una España que se está quemando por momentos”, remarcó, “nunca hemos estado peor, la situación parece no cesar, es muy dura”.

Precisó que en Galicia “el fuego ha arrasado más de 20 mil hectáreas” y advirtió que “hay empresarios atrás porque quieren vender placas solares para instalar en los campos”.

Roberto Antolín explicó que “nunca ha habido incendios de esta magnitud” y detalló que “está ardiendo media España”.

Cuestionó la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y lamentó que, por ello, “España será cada vez más pobre”.

Por otro lado, el periodista fue consultado sobre Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate que con apenas 18 años ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid.

Consideró que su “fichaje tiene mucho de marketing”, aclaró que “no es tan fácil hacerse un hueco en el Real Madrid” y, para ello, el argentino deberá adquirir “el ritmo competitivo físico que hay en España”.