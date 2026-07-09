"Los hombres de la Independencia": un musical histórico para celebrar el 9 de Julio en los Museos Nacionales

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, en el Día de la Independencia, Cultura Nacional recibió la visita de la dramaturga Marisé Monteiro y del músico Seva Castro.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

También, Cultura Nacional compartió una entrevista con Nicola Constantino sobre su muestra "Wunderkammer – Cámara de Maravillas" inaugurada en el Centro Cultura Borges.

Desde 1975, cuando inició su labor autoral, Marisé Monteiro ha transitado todos los géneros del arte teatral constituyéndose en una de las dramaturgas más prolíficas y premiadas del teatro argentino.

En la charla con la también escritora, periodista, bibliotecaria y Licenciada en Ciencias de la Comunicación, conversamos sobre el estreno este jueves de su musical “Los Hombres de la Independencia”, en el Museo Histórico Nacional.

La obra revive uno de los momentos fundacionales de la historia argentina a través de sus principales protagonistas y se enmarca en el ciclo Musicales Históricos organizado por Subsecretaría de Patrimonio Cultural.

“Es un orgullo, venimos de estar en el Museo Histórico Nacional, fue muy lindo, señaló.

La subsecretaria “Liliana Varela nos da la posibilidad de que la gente conozca la historia de una manera diferente, eso nos llena de orgullo. Cada mes hacemos uno”.

También, nos contó sobre la tercera temporada de su obra Las Mujeres de Lorca, un recorrido poético y musical sobre el universo femenino de Federico García Lorca, en el Teatro Caras y Caretas.

Protagonizado por Ana María Cores, entre otras, y la dirección general, puesta en escena y música original de Nacho Medina.

Frente a la amplia cantidad de obras de su autoría, nos contó algunas particularidades de los momentos en los que las gestó.

“Tengo tiempos para escribir, escribo de noche. Mucho tiempo estoy pensando. Soy muy obsesiva y tengo como unas disciplinas” para hacerlo, nos reveló.

“Octubre y noviembre viajo; chusmeo lo que pasa en Londres y en Broadway porque todo te inspira. Vuelvo y empiezo a pergeñar las cosas del año siguiente”, detalló.

En otro tramo del programa, Cultura Nacional recibió al guitarrista y cantautor Seva Castro tras su presentación esta tarde en el Palacio Libertad con el ciclo Florecen las peñas, para celebrar el Día de la Independencia.

“No hay nada más lindo que tocar nuestro folclore para que la gente baile”.

La presentación contó como invitados especiales, el cantante y violinista Pablo Farhat y la cantante Mora Martínez.

Por otro lado, además de compartir música en vivo, Castro conversó sobre su primer disco, con composiciones propias, “Luz mía” que se editó en 2018 mientras que este año presentará su segundo trabajo.

“También amo la música instrumental”, admitió.