"Los historiadores debemos contribuir a enriquecer la discusión pública"

El historiador, docente e investigador del CONICET habló sobre la actualidad y analizó el panorama político, económico y social en el que nos encontramos a nivel país.

DESCARGAR

"La historia Argentina es compleja, como todas. Y hoy estamos en un momento de incertidumbre que nos obliga a repensar el pasado, nos invita a mirar el pasado con otros ojos. Los historiadores profesionales, académicos es contribuir a enriquecer la discusión publica. Esa es una de las razones por las cuales el Estado tiene que pagar una investigación académica buena. Que sea plural desde el punto de vista político/ideológico pero que sobre todo, aspire a hacer una reflexión densa sobre nuestro pasado. Me parece que eso tenemos que hacer de modo tal de poner nuestra voz en la discusión publica. Por supuesto que la reflexión sobre el pasado no es un patrimonio, no es un privilegio de los historiadores. Todos los ciudadanos tienen derecho a imaginar el pasado y a colocar su visión del país en una perspectiva a largo plazo pero los historiadores profesionales tenemos que alimentar esa discusión ofreciendo relatos razonados, lo más fundamentados posibles como para que la discusión más política e ideológica, que está cargada de valores, sea lo más productiva posible para el desarrolló de la conversación pública", reflexionó.