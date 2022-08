Los hinchas del Decano ya tienen la fórmula para contrarrestar a Barracas

La fecha 15 de la Liga Profesional enfrentará a Atlético Tucumán contra Barracas Central en el Monumental José Fierro, pero con un condimento extradeportivo ya que los hinchas del Decano pondrán todo de sí para contrarrestar Lord Jim, el brujo que acompañará al equipo visitante. “Llegado el momento de ir a la cancha, porque obviamente va a haber una gran afluencia de público, sugeriría llevar tres laureles en su bolsillo, eso ayuda muchísimo. En cantidad podemos contrarrestar estas vibraciones, que no cabe ninguna duda que van a existir. Aquí se debe considerar lo de los tres laureles y no generar vibraciones negativas de alguna manera y empezar a pensar en positivo. Aunque Barracas tenga el brujo no es rival para Atlético porque tenemos cómo contrarrestarlo. Eso indica que la preocupación de este señor va a ser mayor en intentar hacer cosas, pero también la superstición juega un rol bastante importante”, dijo el psíquico José Luis Caínzo.

