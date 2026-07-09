Los hinchas argentinos copan Kansas City antes del gran partido

La Selección Argentina continúa con su preparación para enfrentar a Suiza este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium y pondrá frente a frente al vigente campeón del mundo y a una de las grandes sorpresas del torneo, que alcanzó esta instancia por primera vez en más de siete décadas.

Edgardo Núñez, argentino en Kansas, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el clima de expectativa que se vive en la ciudad a medida que se acerca el partido. En ese sentido, señaló la creciente presencia de hinchas argentinos y el interés que despierta la posibilidad de ver a Lionel Messi en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

Kansas City será una de las grandes protagonistas de la recta final del certamen. La ciudad, que ya recibió varios encuentros mundialistas, albergará este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. Las autoridades locales esperan una importante afluencia de visitantes y una ocupación hotelera elevada durante todo el fin de semana.

Por su parte, Santiago Zoppi, médico e hincha argentino siguiendo a la Selección y se encuentra en Miami, también dialogó con Radio Nacional y contó cómo vive acompañar a la Scaloneta.

Argentina llega a esta instancia después de una trabajada clasificación ante Egipto. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada memorable tras estar dos goles abajo y selló su pase con una actuación que volvió a poner de manifiesto la fortaleza anímica del equipo. Lionel Messi fue una de las figuras del encuentro y se mantiene entre los máximos protagonistas del campeonato.

Del otro lado estará una selección suiza que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El conjunto helvético eliminó a Colombia en la definición por penales y alcanzó los cuartos de final por primera vez desde 1954, un logro que alimentó la ilusión de sus aficionados y elevó la expectativa de cara al choque con Argentina.

El ganador del encuentro avanzará a las semifinales del Mundial y se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y Noruega. Mientras tanto, en Kansas City la cuenta regresiva ya comenzó y miles de aficionados se preparan para vivir una jornada que promete emociones fuertes y un marco multitudinario en una de las sedes más emblemáticas de la Copa del Mundo.