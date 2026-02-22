“Los hidratos de carbono juegan un rol fundamental en el running porque son la fuente de energía”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, charlamos con la Licenciada en Nutrición, Victoria Conde quien nos brindó pautas para una alimentación saludable acorde a la actividad física y en función del entrenamiento que demanda la preparación de una carrera, sea de calle o de trail.

En tanto, nuestra Historia que corre tiene como protagonista al corredor Ariel Gluck, más conocido como "Roni", emprendedor y creador de la comunidad Iloverunn.com.

Con más de 15 años de existencia, allí vuelca contenido e información vinculada al mundo del running.

“Media población en la Argentina aprendió que hay que moverse todos los días”. “Estoy feliz cuando, abajo de un arco, me encuentro mil personas que son corre-caminantes”.

En ese sentido y a partir de las carreras que organiza, Roni valora “el haber logrado que mucha gente se ponga por primera vez las zapatillas”.

“Corro porque siento que es el momento más feliz del día”.

En la charla con la Lic. Victoria Conde, que también es docente, explicó que lograr “una base sólida” de alimentación es el punto de partida.

“Pensar en lo que uno consume diariamente es una base para lo que vas a hacer en el pre, durante y pos entrenamiento”.

“Una alimentación saludable implica comer sanas y disfrutar de cosas no sanas también”, advirtió.

Entre los factores claves a tener en cuenta citó “la hidratación, fundamentalmente con agua; buena distribución de macro y micros nutrientes, según las necesidades en cada etapa biológica y los hidratos de carbono, que son claves para los que corremos”.

“Los hidratos de carbono juegan un rol fundamental para alguien que hace deportes de resistencia como el running porque son la fuente de energía”.

Conde, que también es corredora, incursionó en el running estando en la facultad hace más de 13 años pero “ahora ya forma parte de mi vida”, dice.

“Cada uno tiene su estrategia, y tiene que practicarla, la alimentación también se entrena y tiene que ser progresivo”. “Lo fundamental de la alimentación es pensar qué es lo que se adapta a vos”.

A su vez, se refirió a la regla de las cuatro R como una parte fundamental post carrera o entrenamiento largo y nos explicó qué contempla cada una de ellas: “Rehidratar. Reponer. Reparar. Reposar”.