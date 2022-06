"Los hermanos Sisters", de Jacques Audiard

En su columna, Federico Puisegur nos introdujo al género Western, "un género que relata la creación, la fundación de una nación, el triunfo de la civilización sobre la barbarie, el 'avance del hombre blanco sobre los salvajes habitantes originales', ese es justamente uno de los términos claves de esta historia: el hombre blanco. Esta es la historia que conocemos a través de las películas del lejano oeste, porque Hollywood fue justamente la herramienta ideológica ideal para el afianzamiento de esta creencia, de este mito, un mito en el cual 'indios, orientales y negros', por ejemplo, son siempre villanos, si es que existen".

De todas maneras, Puisegur aclaró la presencia de un "Western revisionista" que modificó "la mirada de superioridad frente al otro que durante tantos años nos habían inculcado" y recomendó ciertos clásicos, como Danza con Lobos.

Particularmente, su recomendación de hoy, relacionada a este género, fue "Los hermanos Sisters" (2018), dirigida por Jacques Audiard. Detalló que "los hermanos son asesinos de sangre fría, no tienen compasión, son los villanos de la historia y he aquí uno de los cannones del western clásico que Los hermanos Sisters no respeta: nuestros héroes, los personajes cuya historia vamos a seguir, son los malos de la historia".