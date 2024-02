Los gremios aeronáuticos ratificaron el paro ante fracaso de las paritarias

Dirigentes gremiales de los trabajadores aeronáuticos ratificaron el paro nacional de 24 horas desde esta medianoche en reclamo de un aumento salarial y en rechazo de "la magra propuesta salarial de la Secretaría de Trabajo".

Las Asociaciones del Personal Aeronáutico (APA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) responsabilizaron al ministro de Economía, Luis Caputo, de haber "frustrado el acuerdo al que de forma trabajosa se había llegado luego de varias horas con los funcionarios de Trabajo", y acusaron al Gobierno de pretender "desacreditar, desprestigiar y acusar a los sindicatos de salvajes y violentos".



"Había un principio de acuerdo para que los trabajadores aeronáuticos percibiesen un 16% de mejora salarial este mes y otro 12% en marzo, y casi estaba convenido con Trabajo, pero intervino Caputo y todo quedó en la nada. Ello demuestra quién conduce el país y que no existen interlocutores válidos para el movimiento obrero", afirmaron.

En una conferencia de prensa ofrecida luego de horas de negociaciones en Trabajo en la sede de la APLA, en Lezica al 4000 de la ciudad de Buenos Aires, los sindicalistas de las tres entidades denunciaron que "el ministro de Economía finalmente frustró el acuerdo".

Los gremios ratificaron el paro de 24 horas de mañana en las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo, que supondrá cancelaciones, demoras e inconvenientes para los usuarios, y responsabilizaron por la medida de fuerza a las autoridades del Gobierno.

"Los trabajadores estaban salarialmente equiparados hasta octubre último. Pero entre noviembre y enero de este año no recibieron ningún ajuste ante el brutal proceso inflacionario y las sucesivas devaluaciones. El Gobierno había ofrecido ese último mes una mejora del 16%, al igual que lo hizo para los estatales de ATE y UPCN. Y también un 12% para marzo. Ello implica un desfase de entre el 70 y el 75%", dijeron los dirigentes.

La conferencia de prensa fue encabezada por los titulares de la APA, la APLA y la UPSA, Edgardo Llano (CTA), Pablo Biro y Rubén Fernández (CGT), quienes explicaron que ese desfase salarial de entre el 70 y 75% se produjo este mes respecto de la difusión del IPC.

"Es el 12% de mejora o nada, dijeron los funcionarios de Trabajo luego de la intervención de Caputo, cuando pocas horas antes se había alcanzado casi un acuerdo final con los gremios. Por lo tanto, la huelga de mañana se hace. No hay alternativa", afirmaron.

Los dirigentes señalaron que el paro general de mañana fue comunicado "con suficiente antelación" y "es absoluta responsabilidad de las autoridades gubernamentales".

"Los sindicatos quieren dialogar, pero el Gobierno solo pretende desprestigiarlos y acusarlos de violentos y salvajes, incluso de realizar paros políticos y de kirchneristas. Muchos dirigentes gremiales del sector no son kirchneristas -y si lo fuesen ello no es un delito- pero la jugada oficial es clara. No hay alternativa sino la protesta", enfatizaron.

Fernández, líder de la UPSA, sostuvo que las partes negociaron durante varias horas desde las 15 de hoy en la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, pero "bastó una llamada y una orden de Caputo para desautorizar el acuerdo en ciernes".

"Para el Gobierno se trata solamente de la ideología de los números. Si no cierran no se autoriza el acuerdo. El tema es saber para qué quiere el oficialismo que cierren esos números. Porque para nada benefician a los trabajadores", sostuvieron los dirigentes.

La huelga nacional en Aerolíneas e Intercargo comenzará esta medianoche y se extenderá durante toda la jornada, en tanto Biro sostuvo que luego de la medida de fuerza los gremios aguardarán una nueva convocatoria oficial para intentar alcanzar un acuerdo.

Por su parte, desde Grupo LATAM cancelaron todas sus operaciones desde y hacia Argentina para este miércoles.

Desde la compañía, informaron alternativas "para los pasajeros afectados por estas cancelaciones a las que pueden acceder ingresando a Mis viajes desde nuestra web", que incluyen "cambios de fecha/vuelo" sin costo y devoluciones.