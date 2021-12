“Los gobernadores mineros le gritan a Arcioni que no haga el plebiscito”

El abogado ambientalista Enrique Viale se refirió a la baja de la zonificación minera que propició la movilización social en Chubut. “Lo que pasó en Chubut es calificado como algo histórico, una verdadera lección de democracia participativa en todas las ciudades de Chubut, media provincia estaba en las calles, realmente la gente salió a responder lo que consideró una tomada de pelo”.

“El segundo nivel de análisis que tenemos es la necesidad de que la clase política vea la demanda de la gente, yo no soy un gran analista político pero era fácil saber cómo terminaría esto, no se entrega fácilmente una lucha de 20 años. El gobierno provincial tiene que aprender que se debe escuchar al pueblo y no subestimar”, indicó el abogado.

En cuanto al plebiscito, “eso ya lo están metiendo en un cajón los propios gobernadores mineros le gritan a Arcioni que no lo hagan porque en la mayoría de los casos se gana con el NO A LA MINERIA por más del 80 por ciento, en este país y en otros arraso el no a la mina, además no tiene Arcioni margen político para hacerlo”. En términos constitucionales, “nosotros planteamos que no se pueden plebiscitar en derechos, pero retroceder en términos de derecho ambiental es faltar al acuerdo Scazú que tiene carácter supranacional”.

