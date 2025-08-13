"Los futbolistas nacemos y morimos futbolistas, y ser técnico te mantiene cerca del fútbol"

El ex arquero y entrenador de fútbol Julio César Falcioni en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló del fútbol argentino, sobre su pasión por Vélez y de la actualidad de este deporte.

"Estuve en dos o tres lugares iumportantes en el fútbol en mi vida. Hubo lindas experiencias, en Vélez vivimos muy lindas cosas. Tengo muchos amigos porque pasé mucho en ese club", dijo.

Sobre su paso como arquero en distintos equipos Falcioni dijo: "Los futbolistas nacemos y morimos futbolistas, aunque puede haber variantes como ser técnicos que nos mantienen cerca del fútbol".