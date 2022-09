"Los feminismos populares construyen de forma colectiva y en el territorio"

Este sábado 10 de septiembre se realizará el Primer Encuentro Regional de Feminismos en Gualeguaychú en el predio del ex Frigorífico -a las 10 am comienza la acreditación y a las 13 el primer taller-. En comunicación con la radio pública, Lala Rothberg, integrante de EnRedada Feminista, adelantó cómo serán los conversatorios y sus diversos ejes: Feminismos y Salud; Feminismos y Territorios; Feminismos, Deportes y Cultura; Feminismos y Justicia; Feminismos, Economía y Trabajo; Feminismos y Política. "En los conversatorios la palabra circula de manera horizontal y plural. La idea es construir conocimiento a través de la experiencia de todas", dijo Lala Rothberg, quien adelantó que participarán del Encuentro compañeras de Chajarí, Colón y Paraná, entre otras ciudades de la región. "Hablamos de feminismos en plural porque no son las mismas experiencias y problemáticas las que vive una habitante de una ciudad urbana que una campesina, por ejemplo", dijo Rothberg. Desde la asamblea comunicaron que el objetivo es reconocerse desde la región, identificar problemáticas comunes y definir acciones y desafíos en clave feminista.

