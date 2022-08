Los femicidios en Argentina no descienden y hay alarma en las organizaciones

Ada Rico, titular del Observatorio de Femicidios de Argentina Marisel Zambrano y de La Casa del Encuentro, informó en Aire Nacional que es preocupante la situación en el país en base a que los femicidios no descienden. Una mujer o una persona trans muere cada 30 horas.

Rico señaló que las gestiones judiciales no son suficientes teniendo en cuenta que muchas víctimas habían denunciando previamente a sus agresores y no se las protegió. "A mí me gustaría que toda esa fuerza que la policía pone para detener a quiénes se manifiestan contra la violencia de género la pusieran en acompañar a quiénes la denuncian, y eso no lo vemos", lamentó.

Explicó que los femicidios vinculares, tales como el de Karen Ríos, son tan alarmantes como los directos y que fue un logro de la organización que se reconocieran.

Mayor cantidad de políticas públicas y de mejor calidad sumado a la voluntad del poder judicial son las prioridades para tratar esta realidad.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO O CONOCÉS ALGUIEN QUE LA SUFRA LLAMÁ AL 144.