"Los Fabulosos Cadillacs" llegan a la Fórmula 1

La cuenta de Instagram oficial de la Fórmula 1 posteó el anuncio del desembarco de la escudería Cadillac para la temporada que viene con un guiño al público latinoamericano: la imagen de sus dos pilotos, el mexicano Sergio "Checo" Perez y el finlandés Valteri Bottas con el texto "Los Cadillacs piloteando para vos".

La publicación generó una ola de reacciones, con miles de fans argentinos y del mundo pidiendo que “Matador” se convierta en la canción oficial del equipo.

En Las Horas Oscuras, Leo Acevedo le dedicó un bloque a este inesperado encuentro entre el rock argentino y la máxima categoría del deporte motor.