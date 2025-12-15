Los Fabulosos Cadillacs, 40 años de vigencia internacional

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, realizamos un especial dedicado a Los Fabulosos Cadillacs, a cuarenta años del inicio de una de las trayectorias más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

A lo largo del programa recorremos la historia de la banda desde sus comienzos en Buenos Aires, a mediados de los años ochenta, hasta su consolidación como referente internacional.

Hacemos un viaje por sus canciones más emblemáticas, aquellas que marcaron generaciones y acompañaron procesos sociales y culturales en toda la región.

Cuarenta años después, Los Fabulosos Cadillacs siguen sonando como una banda viva, vigente y profundamente ligada a la memoria colectiva. Un homenaje a la música como celebración, como expresión popular y como puente entre culturas.