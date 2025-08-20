Los "encontradores de fotos" que reconstruyen las historias detrás de las imágenes

En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, la fotógrafa relató de qué se trata el proyecto Negativos Encontrados “que lleva adelante un colectivo fotográfico de más de 30 mil personas”.

La esencia de la iniciativa es rescatar fotos que aparecen en las calles como perdidas ó en la basura y reconstruir las historias que hay detrás de ellas.

“Somo un poco detectives, los encontradores de fotos, las adaptamos, las valoramos muchos más allá del valor que el dueño original puede haberle dado”, explicó Jimena Almarza.

“Cada foto cuenta una historia y lo bueno es todas las sorpresas que te podés llevar”, dijo la fotógrafa que invitó a conocer más del proyecto y colaborar con la propuesta de la que participan personas de todo el país y el mundo.