Los elencos estables y el Camión Escenario recorrerán todo el país: "Será más federal que nunca"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli y de la actriz Leonor Benedetto.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Con el secretario Cifelli, conversamos sobre la agenda de eventos, actividades y compromisos impulsados por la Secretaría de Cultura de la Nación.

En ese sentido, mencionó la presencia y acompañamiento a los artistas plásticos argentinos en algunas de las ferias internacionales más importantes.

Una de ellas es ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España que, desde su creación, se ha consolidado como una de las principales plataformas del mercado del arte contemporáneo.

“A mí me gratifica mucho acompañar a los artistas plásticos, están muy agradecidos por el tema de la entrada y salida de obras del país. Establecimos una muy buena relación con todos”.

También, Cifelli anticipó la presencia en la 61ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia 2026 y en la Art Basel, considerada la feria de arte más importante del mundo.

Por otro lado, el funcionario destacó la federalización de las actividades culturales que impulsa la Secretaría.

“Este año, los nueve elencos estables y el Camión Escenario salen por todo el país. Más federal que nunca”, remarcó.

“El Palacio Libertad se volvió más popular de lo que era y la gente está muy agradecida, hay actividades de todo tipo”, explicó.

A modo de balance de su gestión, consideró que el año “arrancó muy bien, las cosas están funcionando” y anticipó que “estamos trabajando por un gran proyecto de ley, con muchos beneficios para todas las industrias culturales. Va a ser muy interesante”.

La actriz argentina Leonor Benedetto visitó Cultura Nacional y nos contó detalles del homenaje, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que protagoniza junto al músico Alberto Favero por el 40º aniversario de la muerte del escritor Jorge Luis Borges.

“Agradezco haber nacido aquí para poder leer a Borges en su lenguaje natal”, dijo.

“Creo que es de las cosas que más placer me ha dado hacer en la vida. Me da la sensación que estoy hablando con mi lenguaje, con mi cabeza, con mi intención interna”. “Borges no es fácil y tiene fama, es mi trabajo que Borges entre por la emoción, no por el cerebro. Tanto a Alberto como a mí nos está saliendo bastante bien”.

“Siento que todos los pasos que di como actriz fueron para llegar a este momento”, concluyó.