El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, dijo que “los dueños de los supermercados están buscando un golpe de Estado”.

Agregó que “estamos viendo un abuso muy generalizado de parte de la industria alimenticia. Tienen un remarcado del 500 %. Han ganado en la pandemia cuando todos hemos sufrido con la pandemia. Son verdaderas entidades financieras”.

-Y no me vengan con que la inflación es una cuestión de la emisión monetaria…

Bassano pidió defender a los consumidores “que deben tener leche, pan, carne… en sus mesas”.

Apoyó el acuerdo de precios en la inmediatez “pero el Estado debe intervenir en toda la cadena porque los aumentos son agraviantes para los consumidores. Este no es un problema de economía sino de avaricia”.

En ese marco, destacó que “hasta que no se solucione esto hay que hacer un boicot a los hipermercados. Todos cumplimos con las normas del Estado. No puede ser que haya algunos que no cumplan. El Estado debería clausurarlos. Esto no se puede hacer ni en los Estados Unidos ni en Europa porque les aplican sanciones económicas”.

También habló de la importancia de que se sancione la Ley de Etiquetado Frontal.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

Programa: “La mañana de Nacional”

Conductoras: Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Frache

Columnista: Marcelo Dunetz (Deportes)

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12