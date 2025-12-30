Los Diputados fueguinos Miguel Rodríguez y Santiago Pauli visitaron Radio Nacional

Nicolás Yacoy recibió en el estudio de Viva la Pepa a dos Diputados Nacionales por la provincia de Tierra del Fuego.

Santiago Pauli, quien lleva ya dos años de gestión en el Congreso y Miguel Rodríguez, quien asumió el 10 de diciembre último e inicia sus 4 años de gestión parlamentaria.

"Formamos parte de un partido que está creciendo y que buscará en estos dos años consolidarse como fuerza nacional, lograr gobernaciones y llevar adelante las ideas del Presidente de la Nación", aseguró Pauli, quien se refirió además a las altas exigencias que ellos sienten de parte de los votantes de la fuerza libertaria.

Rodríguez por su parte habló del federalismo real y la importancia de que el Gobierno Nacional le otorgue más espacio a las provincias, atienda sus reclamos y se involucre en sus problemáticas.

"Es nuestra responsabilidad hacer escuela, y hacer que el Estado acompañe al ciudadano en su trabajo y en su desarrollo sin que eso genere un clientelismo político".

En otro tramo de la charla los legisladores analizaron lo ocurrido en Tierra del Fuego, territorio en el que el Gobierno Nacional aplicó algunas medidas económicas que fueron criticadas por un importante sector de la población local, pero después en las unas, el pueblo fueguino acompañó la gestión Libertaria.