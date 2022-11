Los diez años del Mocha Celis

El Mocha cumplió 10 años y lejos de paralizarse, tejió redes potentes, sólidas y se constituyó como asociación civil. El bachillerato popular Mocha Celis es pionero en la región y hoy cuenta con más de 300 estudiantes y un número similar de egresados.

Y para celebrar el trabajo de la Mocha, Marcela Ojeda recibió en Mujeres..¡de acá! a Maryanne Lettieri es Co Fundadora del Mocha Celis. Actualmente ocupa el cargo de Tesorera y además es profesora de inglés. Además, coordina el programa de Empleabilidad, Francisco Quiñones Cuartas Director en Bachillerato y a Nahara Barboza es estudiante del 2ño año del Mocha. Es Vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Mocha.

Maryanne comentó “más allá del boca en boca y de recorrer las zonas de prostitución hoy el Mocha promete lo que cumple y eso tiene que ver con el trabajo íntegro que hace todo el equipo”. “Yo venía trabajando como persona trans en el sector privado y me di cuenta que necesitaba hacer algo más para la inserción laboral, sobre todo en el sector privado, cuando terminaban de estudiar” y agregó “Me gusta ver que una empresa tenga colgada la bandera, pero quiero que las empresas además den trabajo real” “Hay personas que han ocultado su identidad para poder acceder a un trabajo”. “La Mocha existe por un bache estatal” afirmó Maryanne.

“Cuando yo era chica me preguntaba ´dónde está la veterinaria trans´ y el Mocha vino a acompañar todo el proceso de las infancias” contó Maryanne.

Francisco Quiñones Cuartas Director en Bachillerato afirmó “hay que pensar en las infancias y en las vejeces como parte del encadenado que venimos trabajando en cuestiones de derechos” y agregó “nuestro objetivo y nuestro trabajo es modificar el promedio de vida de 35 años. Es ambicioso y complejo porque no se logra solo desde la educación” y destacó que “una gran deuda pendiente es la vivienda”.

Y Nahara Barboza comentó “La Mocha nos incentiva a terminar el secundario y llegué a partir del boca en boca. Me atrapó y me animé. Llegué sola al Mocha con mucho miedo, pero me hicieron sentir como en mi casa”. “Sufrí violencia en otras instituciones educativas. Así que hoy te cuento lo que me está pasando y es una gran alegría”.

En el segmento de Feminacida, Victoria Eger y Agustina Lanza contaron la historia de Viviana González egresada del Mocha y hoy es profesora de artes marciales mixtas.