Los días 8, 9 y 10 de octubre se llevará a cabo en San Luis la 35º edición

Ines Rubio, integrante la comisión organizadora del 35° encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries dialogó en "Punto de Encuentro" sobre el contexto histórico del encuentro después de 35 años de lucha. El encuentro se realiza en San Luis, los días 8, 9 y 10 de octubre.

Las mujeres se juntan desde 1986. No hay otra experiencia similar en el mundo. Ni tan amplia, ni tan autogestionada, ni tan autoconvocada. No hay una organización que los sostenga, organice o financie. Todo es producto de la organización colectiva que cada año se renueva según la ciudad en que se desarrolle. Si

bien la experiencia se transmite, no es un mismo grupo el que asume el desafío de organizar un evento tan masivo.

Por primera vez se realiza en territorio puntano el encuentro plurinacional. Contará con más de 100 talleres, teatro y

música gratis - Contará con hospedaje, feria plurinacional y transfeminista.