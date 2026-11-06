Los detalles técnicos detrás de la transformación del papamóvil que usará León XIV en Argentina

El gerente de planeamiento de Customer Service de Toyota Argentina, Julián Benedetti Basone, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y detalló el proceso de adaptación de las dos camionetas Hilux que trasladarán al papa León XIV durante su visita al país. Durante la entrevista, destacó que "con mucho orgullo y honor hemos trabajado en este proyecto tan histórico para poder representar con nuestro vehículo emblema la movilidad del Papa", ponderando el hito que significa para la industria nacional.

La transformación requerida por la Santa Sede implicó un trabajo de alta ingeniería que incluyó modificaciones estructurales profundas en la planta bonaerense de Zárate.

En ese sentido, Benedetti Basone explicó que la adaptación demandó realizar "cortes estructurales, reforzar todo el sistema de suspensión y hacer una integración completa de la cabina con la caja".

Respecto al proceso de diseño, el responsable del proyecto resaltó lo inédito de coordinar los requisitos técnicos y ergonómicos directamente con la comitiva vaticana.

Al respecto, señaló que el intercambio previo resultó histórico para la firma al remarcar que "estamos acostumbrados a trabajar con Japón o Brasil, pero definitivamente no con el Vaticano".

Para asegurar la óptima conducción de las unidades, los choferes oficiales de la Santa Sede viajaron con anticipación a la Argentina para realizar pruebas dinámicas en la pista de Zárate.

En cuanto al destino final de los vehículos tras la gira apostólica, el gerente precisó que las unidades fueron donadas formalmente al Santo Padre, pero quedarán preservadas en el país.

"El Vaticano nos cede el cuidado para eventuales usos, por lo que vamos a tener el privilegio de exhibirlos en el museo de nuestra planta abierto a la comunidad", detalló el referente de Toyota.

Sobre la entrega formal a las fuerzas de seguridad, el especialista confesó que el momento estuvo cargado de emoción al expresar que "sentíamos que una parte nuestra se desplegaba después de tanto esfuerzo colectivo".

Finalmente, el directivo confirmó que la primera recorrida oficial del pontífice a bordo de la Hilux adaptada se realizará el lunes a lo largo de un trayecto de 2.300 metros sobre la avenida Libertador.