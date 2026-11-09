Los detalles de la preparación musical del coro que cantará ante el papa León XIV

El director coral e integrante del Ensamble León XIV, César Aguilar, dialogó con el equipo de Primer Round por Radio Nacional y se refirió al masivo despliegue musical preparado para acompañar la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles. El músico remarcó que "somos alrededor de 250 personas en ese escenario entre coristas y músicos para ayudar a rezar a todos los fieles", celebrando la oportunidad de musicalizar una jornada histórica.

La agrupación masiva se conformó a partir de la fusión de seis coros polifónicos de la Arquidiócesis de Buenos Aires junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela.

Respecto a la intensa preparación previa, el director detalló que ensayaron "alrededor de dos meses y medio" para coordinar el repertorio aprobado directamente desde la Santa Sede.

"Ha sido un trabajo arduo semana a semana, con ensayos paralelos por cuerdas y la gente con la mejor disposición para poner en una sola voz todo este gran trabajo", destacó Aguilar sobre la dedicación del grupo.

En cuanto a las características de la delegación coral, el referente subrayó la convivencia generacional que integra a jóvenes de la comunidad de Santo Domingo con coreutas de diversa trayectoria.

"Tenemos un abanico gigantesco de edades con muchas vivencias y aportamos esa juventud con alegría porque es contagiable la esperanza que trae el Santo Papa", afirmó el entrevistado.

Sobre el estilo musical de la ceremonia, Aguilar ponderó la labor del orquestador Tobías Butler al señalar que "hizo arreglos magistrales con un abanico para todos los gustos y colores que representan a nuestra Iglesia Católica".

Asimismo, anticipó la inclusión de ritmos folclóricos en la liturgia, destacando la interpretación del chamamé "Signo de esperanza", obra del recordado sacerdote correntino Julián Zini.

Finalmente, el director coral resaltó la importancia del acompañamiento artístico en la liturgia al considerar que la buena música resulta fundamental para vivir plenamente la misa.