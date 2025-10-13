Los detalles de la detención del principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene

Dos efectivos de civil de la Policía de Entre Ríos detuvieron este domingo en Gualeguaychú a Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba y de secuestrar a su hijo de cinco años.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dialogó con el equipo de Creer o reventar y detalló cómo fue el operativo que se concretó ayer a las 14.02 en el hotel Berlín, situado en Bolívar 733, donde el sospechoso se había refugiado tras el crimen antes de intentar cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo.

"Se logró la detención al sujeto y se rescato a la criatura de 5 años sana y salva, que está sometida a tratamiento y cuidado intensivo de psicólogos y asistentes sociales. Además, se allanó la habitación del hotel y se secuestró el arma que creemos que es el arma homicida", expresó.

La captura fue posible gracias al intercambio dinámico de datos entre las autoridades de Córdoba y la Policía entrerriana.

En la mañana del sábado, Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en el barrio Villa Serrana, en Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones, Laurta habría disparado contra ambas mujeres y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo que implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.