"Los descendientes de Cabo Verde en el país, nos sentimos tan caboverdeanos como argentinos"

El presidente de la sociedad caboverdiana de Dock Sud Javier Andrigo en diálogo con el equipo de Primer Round, habló de ese grupo inmigrante que alrededor de la década del 40' y 50' ingresó al país. "En ese momento los migrantes aún estaban bajo la dominación de Portugal e ingresaron al país como portugueses. Por eso se nos hace díficil tener un censo acabado", mencionó.

En la diáspora caboverdeana se calcula "en 2 millones" y en cambio la población dentro de Cabo Verde es de 500 mil habitantes.

Andrigo explicó que el partido que hoy jugará la Selección caboverdeana y la Selección nacional "trasciende lo futbolístico".

"Los descendientes de los caboverdianos nos sentimos 100 % de Cabo Verde y 100 % argentinos", agregó.