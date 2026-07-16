Los desafíos que nos plantea la Inteligencia Artificial en el corto plazo

Chris Meniw es abogado, experto en Industria 6.0, considerado uno de los 10 mejores speakers tecnológicos en América Latina.

Es uno de los principales referente sobre la IA y sus efectos y desafíos actuales.

En diálogo con la capitana Sheila Lyall, el especialista, que también es representante del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología, advirtió sobre los peligros de la deshumanización ante el avance descontrolado de la inteligencia artificial.

Según Meniw, nos enfrentamos a un cambio de paradigma en los próximos dos años que afectará la esencia misma del ser humano.

"La inteligencia artificial no te va a venir a robar la atención... va a lo que es la intimidad porque nos va a conocer más de lo que nosotros nos conocemos", señaló.