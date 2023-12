Los desafíos legislativos bajo la presidencia de Milei

En una extensa entrevista con Nacional Calafate, la diputada nacional Ana María Ianni abordó diversos temas, entre ellos el papel de la Cámara de Diputados, las relaciones entre los distintos bloques políticos y el futuro del sector turístico.

Ianni expresó su preocupación por lo que considera un "ninguneo a la actividad legislativa". Señaló: "Observamos un desprecio y falta de reconocimiento hacia la actividad legislativa por parte de las autoridades actuales. Como primera minoría, nos parece que el gobierno nacional carece de una hoja de ruta y brújula; todo lo que dijeron en la campaña que querían hacer se ha ido contradiciendo. Desde el 10 de diciembre, estamos a la espera de que ingresen los proyectos y hasta ahora no hay nada. No me sorprende, ya que el hoy presidente fue diputado nacional hasta el 9 de diciembre con más ausencias que presencias y ahora está tratando de imponer por decreto leyes que él mismo votó, como la derogación del impuesto a las ganancias. Sin embargo, todo es rumor, porque aún no han presentado nada. Se hace muy difícil saber cuál es el horizonte; no vemos ninguna luz al final del camino. Pero estamos en estado de alerta ante las intenciones que se opongan a las necesidades de los trabajadores".

Ianni destacó la importancia de la reunión entre el presidente y los gobernadores: "Creo que es muy positiva la reunión que se llevará a cabo entre los gobernadores y el presidente, donde se puedan plantear las situaciones y necesidades de cada una de las provincias. Sé que nuestro gobernador conoce las necesidades de Santa Cruz, YCRT y el hospital SAMIC. Los gobernadores necesitan conocer cuál es el plan de gobierno, porque hasta ahora solo son títulos o videos de TikTok".

La legisladora calafateña también detalló en la entrevista los objetivos que se han planteado desde la labor parlamentaria y los proyectos en los que están trabajando: "Hemos comenzado a trabajar en proyectos relacionados con lo productivo, el trabajo y cuestiones que quedaron pendientes en el Senado. También estamos enfocados en la defensa de la ley nacional de turismo, una construcción colectiva y una decisión política de Néstor Kirchner, que permite que el Estado, en sociedad estratégica con los privados, pueda llevar adelante la actividad económica virtuosa. Es hora de defender estas ideas que hemos construido junto al sector privado", concluyó.