Los desafíos de la IA

Zoe, la primera docente creada con Inteligencia Artificial de América Latina dio una clase a modo de prueba piloto en el colegio San José de Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe. Esta IA tiene la capacidad de interactuar con los estudiantes en tiempo real a través de mails, por Whatsapp y mediante videollamadas individuales.

La directora del nivel secundario del colegio San José de Villa Cañas, en Santa Fe, Gabriela Farina contó en Viva la Pepa!, la experiencia escolar que tuvieron los alumnos con Zoe: “Fue una experiencia pedagógica interesante. Lo más rico del proyecto fue lo que cada alumno armó con las clases que dictó Zoe. Definitivamente, tenemos que avivar la humanidad de cada chico”.

Su creador es el argentino Chris Meniw, que advirtió que el proyecto comenzó hace un año y que se propone una educación "que no esté pensada desde la memorización", sino que fomente el pensamiento y colabore en reflexionar sobre la educación y la importancia de las herramientas digitales en ella.