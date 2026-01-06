Los depósitos en dólares alcanzaron un nuevo récord en 2025

Los depósitos en dólares de ahorristas cerraron 2025 marcando un nuevo récord tras alcanzar los 36.681 millones, un 160% más que los 14.115 millones registrados en el inicio de la presidencia de Javier Milei.

El salto, que fue de 22.566 millones de dólares, llevó el stock a un nivel inédito desde la salida de la Convertibilidad y superando el récord previo observado durante la administración de Mauricio Macri.

Además, en el inicio de 2026, la tendencia alcista en la capacidad de ahorro de los argentinos sigue en alza.

El ingreso de dólares del blanqueo lanzado entre septiembre y diciembre de 2024 y que quedaron disponibles el pasado 1 de enero, y la mejora en los ingresos fueron factores clave para alentar el crecimiento de los depósitos en dólares de los privados.

En 2025, sobre fin del año, también hubo un impulso a partir de la compra de divisas de pequeños ahorristas en medio de la volatilidad que mostró el tipo de cambio y por la incertidumbre creada por las elecciones.

Así, el stock de depósitos en moneda extranjera superó el máximo previo de 2018–2019, en un proceso que revirtió la fuerte contracción registrada entre 2019 y 2023, según datos del Banco Central de la República Argentina.

En el inicio del mandato de Javier Milei los depósitos en dólares del sector privado se encontraban en 14.115 millones, uno de los registros más bajos de las últimas dos décadas si se excluye el colapso posterior a 2002.

El dato refleja el impacto acumulado de cuatro años de endurecimiento de los controles cambiarios durante el gobierno de Alberto Fernández.

En términos absolutos, esa administración dejó una fuerte contracción del ahorro en moneda extranjera dentro del sistema: los depósitos pasaron de unos 30.000 millones en diciembre de 2019 a 14.115 millones al cierre de 2023, una caída cercana a 16.000 millones, equivalente a un retroceso de alrededor del 55%.