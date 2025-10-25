Los de Salta presentan su nuevo álbum "El Legado" en Soy Nacional

Con 65 años de trayectoria, el conjunto salteño visitó Radio Nacional tras la renovación completa de la formación propuesta por el histórico maestro Carlos Palacios, quien dirigiera el grupo durante cinco décadas.
En la charla con Sandra Mihanovich, Gustavo Trindade, Javier Girado, Martín Sosa y César Linares nos regalaron algunos de los clásicos del repertorio folclórico pero también nuevas composiciones y estilos.
Podcast: Bajar
Suscribirse en Apple Podcasts | Spotify | RSS | ¿Qué es Nacional Podcasts?
“Por una cuestión de afecto de Carlos para con nosotros, él quería tener a alguien que tenga la camiseta puesta para legarle semejante nombre”.
“El legado es un disco nuevo, hemos rescatado algunos de los clásicos pero incorporamos temas más actuales”.
“Se viene mucho trabajo para el verano y poniendo en valor una marca, un nombre que es parte de la historia del folclore nacional”.