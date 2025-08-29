Los de Salta: el legado de Carlos Palacios y la fuerza de la nueva formación

En visita a Carla Ruiz en Nacional Folklórica, Los de Salta repasaron la huella imborrable que dejó Carlos Palacios, director del grupo durante 50 años, y contaron cómo asumieron la responsabilidad artística y musical tras su partida.

Gustavo Trindade, Javier Girado, Martín Sosa y César Linares destacaron la importancia de mantener la esencia de “tres guitarras y un bombo”, al tiempo que incorporan nuevas composiciones y estilos.

Recordaron los años compartidos con Palacios, su generosidad como maestro y la emoción de presentarse en el auditorio de la radio a un año de su debut con esta formación. También adelantaron fechas de presentaciones en Buenos Aires y Santa Fe, e invitaron a seguirlos en redes y plataformas.