Los cuadernos de Ecuador... un guión escrito con pluma extranjera

Al igual que en Argentina con Oscar Centeno, en el mismo período histórico aparecieron los apuntes de Pamela Martínez en Ecuador. Tras ser detenida y luego de pasar varios días en la cárcel, la ex asesora de Rafael Correa dijo

que escribió hechos irregulares en un viaje aéreo de no más de 50 minutos de Quito a Guayaquil. La Justicia impidió realizar pericias caligráficas. Un portal periodístico que era financiado por organismos de Estados Unidos realizó la investigación. ¿Qué entidades aportaron fondos para impulsar las acusaciones contra el ex presidente ecuatoriano?

Por Fernando Clavero y Fernando Piana