Los créditos hipotecarios tuvieron un crecimiento interanual del 350% en lo que va de 2025

El crédito hipotecario en Argentina mostró en lo que va de este año un crecimiento del 350% en relación al mismo período del año anterior tras cerrar con un total de 39.000 préstamos entre enero y los primeros días de diciembre.

Así lo refleja un informe de la Fundación Tejido Urbano, que destaca que la tasa de interés promedio para los créditos hipotecarios descendió del 6,34% al 6,14% en lo que va de este año principalmente por el mayor protagonismo de la banca pública.

La distribución territorial del crédito hipotecario en 2025 evidenció una fuerte concentración en el Área Metropolitana y la Región Centro, donde cinco provincias reunieron el 83% de los créditos otorgados desde enero.

El volumen total operado en octubre alcanzó los 422,1 millones de dólares, de los cuales 30,7 millones de dólares correspondieron a créditos a tasa fija y 391,4 millones de dólares a tasa variable.

El acumulado anual llegó a los 3.191,2 millones de dólares, consolidando a octubre como uno de los meses de mayor dinamismo financiero del año, de acuerdo con el Banco Central.

Además, el plazo promedio de los créditos se extendió de 24,4 a 25,1 años, lo que indica que los tomadores de préstamos optaron por endeudarse a más largo plazo para mantener la relación entre la cuota y el ingreso dentro de parámetros aceptables.

Según el Banco Central y la Fundación Tejido Urbano, la provincia de Buenos Aires lideró los préstamos con 11.429 hipotecas (33,46% del total), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 9.935 (29,08%).

Córdoba, Santa Fe y Mendoza aportaron conjuntamente otro 21% de los créditos.

En contraste, provincias como Corrientes, Misiones, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Formosa registraron volúmenes testimoniales, con participaciones inferiores al 1%.

El análisis por entidad financiera mostró que la recuperación del crédito hipotecario ajustado por inflación en 2025 fue impulsada por la banca pública nacional.

Así, el Banco Nación otorgó 12.342 hipotecas, lo que representó el 36,1% del total nacional.

Entre los bancos privados, Galicia otorgó 5.528 créditos (16,2%), Santander 3.171 (9,3%) y BBVA 2.529 (7,4%).

Juntos, estos tres bancos explicaron el 32,9% del sistema.