"Los consensos tienen que llegar sin romper la columna vertebral del Gobierno"

El diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Bertie Benegas Lynch, manifestó que el Gobierno "tiene que lograr consensos" pero aclaró que los mismos "tiene que llegar sin romper la columna vertebral del proyecto libertario, sin perder de vista lo que hay que hacer".

Benegas Lynch sostuvo que "en esta búsqueda el equilibrio fiscal no se negocia porque si lo hacemos nos vuelven a empujar al infierno".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados manifestó que "tenemos que comunicar mejor que tras el naufragio kirchnerista estamos repartiendo salvavidas y que si alguien está tragando agua salada es por el resultado de las malas políticas aplicadas por los gobiernos anteriores".

"En la Comisión vamos a empezar a recoger todas las inquietudes de los jefes de bloque para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026", agregó.

Benegas Lynch señaló que "la idea es que el resto de los bloques entiendan la importancia que tiene el equilibrio fiscal y las restricciones que no queremos sacar y también que nuestras propuestas sean bien escuchadas".

"Así podemos atender los reclamos puntuales de los gobernadores o los diputados pero tratando todos juntos esos temas, no en forma individual", acotó el diputado libertario.

Por último, remarcó que "todos tienen que entender que no se puede gastar más dinero que el que hay disponible" y subrayó que "el camino es volver al trabajo, al ahorro y a la inversión, como en todos los países normales, pero muchas leyes tienen que pasar por el Congreso y eso hoy es un riesgo".