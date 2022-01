Los consejos de un especialista para realizar actividad física en verano

El licenciado en alto rendimiento deportivo y profesor de educación física, dio algunos consejos para realizar actividad física: "Menos es más", dijo.

Asimismo, el especialista con estudios de posgrado en La Habana, Cuba y Múnich, Alemania; recomendó no exponerse al sol, advirtió acerca de la pérdida de sales por transpiración y señaló que "al no descender la temperatura por la noche, el cuerpo no descansa".

En ese sentido, compartió una fórmula usada por los deportistas: un preparado de un litro de agua, una naranja y una pizca de sal.