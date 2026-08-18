Los conflictos típicos en los consorcios y los problemas que se repiten en las administraciones de edificios

Diego Espada, co fundador de la plataforma online Octavo Piso, conversó con el equipo de Adrián Korol en Radio Nacional sobre los conflictos típicos que hoy en día tienen los consorcios en el país.

"En los edificios suele haber mucha gente y eso trae conflictos. Dentro de los principales temas y problemas, nosotros tenemos el caso de las filtraciones. Eso conjuntamente trae conflictos entre vecinos, porque hay uno que quiere ir a revisar y no puede arreglarlo con el otro. A veces también surgen complicaciones con los estacionamientos y vehículos. Y por último, el tercer motivo de reclamo, tiene que ver con agresiones, amenzas o hostigamiento físico", enumeró.

Entre otros de los reclamos en los consorcios, el entrevistado mencionó que existe en ocasiones "las agresiones contra el administrador". "Puede algunas veces, uno de los vecinos ponerse agresivo ante alguna situación aún no solucionada por algún administrador", agregó.