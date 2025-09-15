Los comienzos de la radio

El 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión en recuerdo de la primera transmisión realizada en el país, la cual ocurrió en 1920.

Los responsables de este acontecimiento histórico fueron Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes se harían conocidos como “los locos de la azotea” por su obsesión de andar por los techos de las edificaciones para hacer pruebas y experimentaciones con las frecuencias.

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella irá recorriendo los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.