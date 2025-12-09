Los Chalchaleros, legado de un grupo fundamental

En la emisión en español conducida por Juan Sixto, Radio Argentina al Exterior dedicó su programa a repasar la trayectoria y la influencia de Los Chalchaleros, uno de los conjuntos más representativos del folclore argentino.

El especial recorrió sus orígenes en la provincia de Salta a fines de la década del cuarenta, su debut en el Teatro Alberdi y la formación que combinó voces, guitarras y una identidad sonora que marcó a generaciones.

También se repasaron sus giras internacionales, sus casi cincuenta discos publicados y el reconocimiento que alcanzaron en festivales, instituciones culturales y audiencias de distintos países.

A pesar de haber concluido su actividad a comienzos de los años dos mil, el legado de Los Chalchaleros sigue vivo en nuevas generaciones de artistas y en la memoria colectiva del país.