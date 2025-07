"Los cardiólogos que estamos ahora y los que vengan después tenemos que ser igual o mejor que Favaloro"

Guillermo “Macu” Mazzuca recibió en su programa al Doctor Oscar Mendiz, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro.

En la charla de Amigos, el médico contó cómo llegó a ocupar ese cargo y la formación profesional que desarrolló pero, a su vez, explicó de qué se trata su labor concretamente.

“Fueron nueve años de posgrado y me transformé en lo que soy hoy, cardiólogo intervencionista”, dijo, “intervenimos, podemos resolver muchos problemas que antes o no se resolvían o solo se podían hacer por cirugías y, si el paciente no toleraba la cirugía, no tenía ninguna solución”.

También, conversaron sobre su experiencia en la Fundación y la figura del Doctor René Favaloro, con quien tuvo la posibilidad de trabajar en sus incipientes inicios.

“Fue una emoción muy grande poder trabajar con él y en una institución que cambiaba el paradigma de cómo se quería hacer la medicina en la Argentina”, reveló.

El Doctor Mendiz recordó el impacto que provocó el suicidio de Favaloro y admitió que “pasamos momentos muy difíciles pero creo que los resultados están a la vista”.

En ese sentido, sostuvo que “las estatuas hay que lustrarlas si no pierden su brillo, todos los que estamos ahora y los que vengan después tienen que ser igual o mejor que Favaloro”.