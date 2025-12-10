Los caminos de la Inteligencia Artificial

En este episodio, la IA y la radio se sientan frente al micrófono.

Adrián Korol conversa con el Profesor Tito Ballesteros, referente iberoamericano en IA aplicada a la radio, investigador, ensayista y formador de casi 3.000 alumnos en el uso de estas herramientas en emisoras de toda la región.

Juntos profundizan en una idea clave: pensar que la IA “es lo que viene” es un error porque la IA es lo que vino, ya está acá y está transformando la radio, siempre que haya profesionales capacitados para integrarla a la magia del éter.

Esto contempla desde la creación de contenidos y guiones hasta la producción, la gestión y el futuro del medio.

Además, en este episodio, nos entrometemos en una charla de café en Montevideo, Uruguay, entre dos viejos radioescuchas y diexistas: Roberto Iglesias y Horacio Nigro.

Nos colamos en esa conversación entre el editor de “La Galena del Sur” y el especialista en comunicación e investigador que, desde muy chico, se convirtió en una referencia del diexismo de emisoras utilitarias.

Y para cerrar, una pieza de esas que solo cobran sentido cuando se escuchan por radio: un relato que conmueve, que levanta la mirada del dial y la lleva directo a la azotea.

Porque hay cosas que solo ocurren allí arriba. Por eso, ahí están las antenas.