Los cambios en la Ley de Glaciares son "un acto de justicia con las provincias"

Así lo planteó el diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

Mayoraz destacó el “cambio de paradigma” que la aprobación en la Cámara baja del proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

“Se ha hecho un acto de justicia con las provincias”, consideró el legislador, que criticó a la oposición por su “visión centralista con mucha ignorancia de base pretendía seguir postergando el desarrollo de las regiones del país”.

Para Mayoraz, la oposición “cae en golpes básicos, mezclando cosas, evitando el debate” y el problema es “el miedo que trabajan sobre la gente, manipularla y meterle miedo”.

“Molesta ver el argumento del centralismo porteño que cree que las provincias no pueden gestionar eficazmente sus recursos naturales, proteger el medio ambiente, controlar las actividades en su territorio, lo que es falso”, remarcó.

Tras resaltar que “el prejuicio de que el problema es el agua no tiene ningún fundamento científico, los hechos demuestran que es al revés”, aseguró que “el paradigma de protección de la ley de glaciares no se cambia ni se va a cambiar”.

Asimismo, denunció la hipocresía de algunos opositores al recordar que Cristina Fernández de Kirchner en 2008 había vetado la Ley de Glaciares por entender que afectaba a los intereses provinciales y sobre todo al manejo de los recursos naturales.

“Es un modelo de país fracasado, el del AMBA, con 40% de la población en base a subsidios y no trabajo” el que propone la oposición, consideró, y destacó que la aprobación del proyecto es “un cambio de modelo productivo, con provincias que se revelan al kirchnerismo”.