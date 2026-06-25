Así lo afirmó Maximiliano Bondarenko, legislador bonaerense por La Libertad Avanza y excomisario, en diálogo con Nico Yacoy de Primer Round en Radio Nacional.

“Es para preocuparse, los bonaerenses venimos preocupados desde hace años por la inseguridad”, sostuvo Bondarenko.

Según el legislador, “los delincuentes nos han cambiado el ritmo de vida, nos obligaron a encerrarnos”.

“Le pedimos más a una fuerza, la policía de la provincia, que está desmembrada”, advirtió Bondarenko.

En tanto, denunció, “hoy los presos son hackers, están las 24 horas con el celular, no los para nadie”.